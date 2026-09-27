Asistir durante varias horas a un concierto, festival, evento deportivo o actividad multitudinaria puede implicar una exposición prolongada al calor, especialmente durante jornadas con temperaturas elevadas.

En estas situaciones, mantener una adecuada hidratación y reconocer oportunamente las señales de alerta puede ayudar a prevenir cuadros de deshidratación y golpe de calor.

Jorge Ortiz, director de Medicina de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), explicó que el organismo necesita agua y electrolitos como sodio, potasio y cloruro para mantener el equilibrio de sus funciones.

“El agua representa entre el 60 % y 70 % del peso corporal y es un componente esencial de las células. Cuando nos deshidratamos, pueden alterarse las funciones de diferentes órganos, generando desde manifestaciones leves hasta cuadros de mayor gravedad”, señaló.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

La deshidratación puede manifestarse inicialmente mediante sed, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

Sin embargo, un golpe de calor puede presentar signos de mayor gravedad, como temperatura corporal elevada, debilidad extrema, confusión, dificultad para hablar, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Ante estos síntomas, se debe considerar la situación como una emergencia y buscar atención médica.

Cinco recomendaciones para evitar la deshidratación

El especialista brinda las siguientes recomendaciones para quienes permanecerán durante varias horas expuestos al calor:

1. Mantente hidratado

Lleva suficiente líquido y bebe de forma regular durante el evento. No es recomendable esperar hasta sentir sed para comenzar a hidratarse.

2. Protégete de la exposición directa al sol

Utiliza gorro o sombrero, ropa ligera y, cuando sea posible, una sombrilla. También es recomendable buscar zonas con sombra para descansar periódicamente.

3. Evita el consumo excesivo de alcohol

Las bebidas alcohólicas pueden favorecer la deshidratación. También se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos o prolongados cuando existe una exposición elevada al calor.

4. Reconoce las señales de alerta

Sed intensa, cansancio, náuseas y dolor de cabeza pueden indicar deshidratación. Si aparecen síntomas como confusión, dificultad para hablar o piel excesivamente caliente, podría tratarse de un golpe de calor.

5. Actúa rápidamente ante una emergencia

Si una persona presenta signos compatibles con un golpe de calor, debe ser trasladada a un lugar protegido del sol y se debe intentar refrescar su cuerpo con agua o paños húmedos mientras recibe atención médica.

Si la persona está somnolienta o inconsciente, no se le deben administrar alimentos ni bebidas.

¿Por qué es importante hidratarse durante un evento?

El cuerpo pierde líquidos principalmente a través de la sudoración, una respuesta natural que ayuda a regular la temperatura corporal.

Cuando esa pérdida no se repone adecuadamente, puede producirse un desequilibrio que afecta diferentes funciones del organismo.

“Prepararnos antes de asistir y prestar atención a las señales que nos da nuestro cuerpo nos permite disfrutar de estas actividades de manera responsable. La prevención es clave para evitar que una exposición prolongada al calor se convierta en una emergencia”, indicó Ortiz.