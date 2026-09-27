Un adolescente de 16 años fue retenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser señalado como el presunto autor del asalto contra un hombre de 59 años en San Juan de Miraflores.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a la víctima caminando por una vereda cuando el menor aparece con un arma punzocortante y lo golpea por la espalda.

Cámaras registraron el ataque

Tras el primer golpe, el hombre cayó al suelo. Según las imágenes difundidas, el adolescente habría intentado continuar con la agresión.

Sin embargo, un joven que se encontraba cerca intervino y logró detener el ataque, provocando que el presunto agresor se alejara del lugar.

La Policía revisó posteriormente las grabaciones y desplegó un operativo para ubicar al sospechoso.

Retenido en la avenida Billinghurst

Los agentes lograron intervenir al adolescente a la altura de la cuadra 8 de la avenida Billinghurst, en San Juan de Miraflores.

Durante el registro, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un celular de alta gama, 28 envoltorios que contendrían pasta básica de cocaína y cinco bolsitas con marihuana, según el reporte policial.

El menor permanece retenido en una dependencia policial mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en el asalto.

Vecinos de la zona también lo señalaron como presunto responsable de otros robos y asaltos cometidos en el sector. Estas versiones forman parte de la información recogida durante las investigaciones y deberán ser corroboradas por las autoridades.