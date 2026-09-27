Un hombre de 56 años fue atacado con un arma blanca mientras caminaba hacia su vivienda durante la madrugada del jueves 24 de septiembre, en San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la calle Joaquín Bernal y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El agraviado fue trasladado al hospital María Auxiliadora debido a las lesiones que sufrió durante la agresión. La información preliminar señala que otras personas habrían participado en el hecho, aunque las circunstancias y responsabilidades aún son materia de investigación.

Ataque fue registrado por cámaras

Las imágenes muestran al hombre caminando por la vía pública cuando un sujeto se acerca, lo empuja y lo hiere por la espalda. Luego de que la víctima cae al pavimento, el agresor continúa con su ataque hasta que otra persona interviene y lo aparta.

Una familiar del afectado señaló que las heridas también alcanzaron el pecho y el abdomen. La gravedad de una de las lesiones obligó a realizar una intervención quirúrgica debido a una infección en la zona abdominal.

“Esta persona lo acuchilla primero por la espalda, cayó al suelo y lo sigue acuchillando en el pecho y en el estómago”, refirió a América Noticias.

Un vigilante de la cuadra habría intentado intervenir al observar el ataque contra el hombre. Según el relato de la familia, los involucrados le lanzaron piedras y también habrían intentado herirlo con un arma blanca.

El trabajador logró alejarse y refugiarse en su caseta de seguridad para evitar continuar siendo agredido. Las imágenes de las cámaras podrían ser consideradas como parte de las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, la familia del agraviado exige que se identifique a los responsables y se establezcan las responsabilidades correspondientes.