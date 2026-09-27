La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de septiembre el traslado del material electoral hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en las regiones del país. Esta etapa forma parte del despliegue logístico previsto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

El envío hacia las jurisdicciones del interior comenzó el pasado 18 de septiembre y terminó con la llegada de los paquetes a la ODPE Pomabamba, en Áncash. Desde estas sedes se continuará con el traslado de los insumos hacia los locales donde funcionarán las mesas de sufragio.

Fuente: ONPE.

¿Qué material fue distribuido?

Los paquetes trasladados contienen las cédulas de votación, actas electorales, padrones, ánforas y cabinas que serán utilizados durante la jornada. Asimismo, se incluyeron lapiceros, tampones, cintas adhesivas y manuales destinados a orientar a los miembros de mesa.

La carga incorporó además material de contingencia, organizado en paquetes de 50 unidades para los centros de acopio. Estos insumos permitirán atender eventuales requerimientos que puedan presentarse durante el desarrollo de las elecciones.

El recorrido de los vehículos fue supervisado mediante un sistema de seguimiento satelital desde su salida del almacén central de Lurín hasta los puntos de destino. La ONPE utiliza mecanismos de trazabilidad para seguir el desplazamiento de los paquetes y verificar su llegada a las jurisdicciones correspondientes.

Una vez que el material llegue a las sedes regionales, su distribución hacia los locales de votación se realizará con resguardo de la Policía Nacional del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones participará en la supervisión de esta etapa del proceso.

La próxima fase estará concentrada en Lima Metropolitana y el Callao, donde el traslado hacia los locales de votación está previsto para comenzar el viernes 2 de octubre a las 10:00 p. m. Para este despliegue se contempla una flota de aproximadamente 250 vehículos de carga.

Las unidades partirán desde la plataforma Lurín Live, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, y se dirigirán hacia los 2.115 locales de votación previstos en ambas jurisdicciones. Los recorridos también tendrán seguimiento satelital y se contará con cuatro unidades de auxilio ante posibles inconvenientes durante el trayecto.

Material para electores con discapacidad visual

El despliegue en Lima y Callao también contempla medidas destinadas a facilitar la participación de personas con discapacidad visual. Para ello, se distribuirán cerca de 6.000 plantillas en sistema Braille entre los locales de votación.

Cada establecimiento recibirá como mínimo dos de estas plantillas para apoyar a los electores que las requieran durante el sufragio. Con esta distribución, la ONPE completa las principales etapas logísticas previas a la jornada del 4 de octubre.