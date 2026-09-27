Las autoridades de Pakistán detuvieron a un estudiante de 17 años en Bahawalpur, provincia de Punjab, luego de recibir una alerta del FBI sobre su actividad en una plataforma de inteligencia artificial. El adolescente es investigado por presuntamente haber buscado información relacionada con el envenenamiento de su padre, con quien habría tenido varios desacuerdos familiares.

La intervención fue realizada por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA), que recibió la información estadounidense a través del Ministerio de Exteriores. Los investigadores localizaron al menor mediante herramientas de rastreo digital y datos de la autoridad nacional de identificación.





Registro de la vivienda

Con una orden judicial, los agentes registraron el domicilio del adolescente y decomisaron un teléfono móvil junto con varias sustancias químicas. Las autoridades no han precisado qué materiales fueron encontrados, cuál era su nivel de peligrosidad ni si fueron sometidos a análisis.

La NCCIA informó que el dispositivo contenía indicios vinculados con el uso de inteligencia artificial. La agencia tampoco identificó la plataforma empleada ni explicó cómo el FBI detectó las consultas realizadas por el menor.

Un funcionario de la NCCIA, citado por EFE bajo condición de anonimato, confirmó que el joven es investigado por un supuesto plan para envenenar a su padre. Hasta el momento, las autoridades no han informado si llegó a ejecutar alguna acción para llevar adelante ese propósito.

Durante las diligencias también se estableció que el adolescente tenía interés por la química después de ver la serie estadounidense ‘Breaking Bad’. Según la investigación, había acondicionado un pequeño laboratorio en su vivienda para realizar experimentos químicos.

La NCCIA señaló que la operación permitió evitar una posible tragedia y que las diligencias continúan. Las autoridades aún deben determinar el propósito de las sustancias incautadas y esclarecer las circunstancias del caso.