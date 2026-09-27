Una balacera registrada durante una pollada bailable en Breña dejó como saldo un hombre muerto y otras cuatro personas heridas durante la madrugada de este domingo, según información preliminar.

El ataque ocurrió cerca de las 3:00 a.m. en la zona de Nosiglia, luego de que la reunión social se prolongara durante varias horas.

La víctima mortal fue identificada como John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, quien falleció cuando era trasladado a un establecimiento de salud después de resultar herido por los disparos, según informó Latina Noticias.

Los otros cuatro heridos fueron auxiliados por vecinos y personal de serenazgo. Parte de los afectados fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que otros fueron derivados al Hospital Santa Rosa.

Dos sujetos habrían llegado en motocicleta

De acuerdo con la versión policial preliminar, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta las inmediaciones de la vivienda donde se desarrollaba la pollada.

Uno de ellos habría descendido del vehículo y se aproximó al inmueble para posteriormente abrir fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras tanto, su cómplice habría permanecido en una esquina, aproximadamente a una cuadra de la vivienda, con la finalidad de facilitar la fuga.

Tras efectuar los disparos, el atacante regresó hasta donde lo esperaba el segundo sujeto. Sin embargo, la motocicleta aparentemente presentó problemas y no habría logrado arrancar.

Ante esta situación, ambos individuos abandonaron el vehículo junto con un casco y huyeron del lugar.

La motocicleta quedó en la escena y fue posteriormente custodiada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las diligencias.

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Motocicleta había sido reportada como robada

Según la información policial difundida tras el ataque, la motocicleta abandonada tenía una placa presuntamente modificada.

La numeración original del vehículo sería 3364-OC y la unidad había sido reportada como robada en agosto de este año.

Los investigadores buscan determinar además si el ataque fue previamente planificado y si los responsables conocían a alguna de las personas que se encontraban en la reunión.

Una de las principales hipótesis que evalúa la Policía es un posible ajuste de cuentas. No obstante, esta versión todavía deberá ser corroborada mediante las declaraciones de los asistentes, el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el inmueble.

Vecinos de la zona señalaron que en la vivienda suelen desarrollarse reuniones y fiestas y afirmaron que algunas habrían terminado anteriormente en enfrentamientos. Estas versiones también deberán ser evaluadas por las autoridades como parte de la investigación.