El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso una medida de protección de acogimiento familiar profesionalizado para Toñito, un bebé con síndrome de Down que fue abandonado al nacer en el Hospital San Juan de Lurigancho. La resolución permitirá que Rosario Lucen, técnica en enfermería de dicho establecimiento, asuma de manera temporal su cuidado y protección.

La decisión fue adoptada luego de un proceso de evaluación realizado por el MIMP para determinar las condiciones de protección del menor. Lucen brindará al bebé los cuidados especializados que requiere durante el periodo establecido por la medida.

Toñito nació el pasado 12 de mayo y permaneció desde entonces en el área de Neonatología del Hospital San Juan de Lurigancho. Durante ese tiempo recibió atención y acompañamiento del personal de salud mientras las autoridades desarrollaban el proceso destinado a garantizar su bienestar.

Lucen trabaja como técnica en enfermería en el área de Neonatología del hospital y mantuvo contacto cercano con el bebé durante su permanencia en el establecimiento. Posteriormente, solicitó asumir su cuidado e incorporarlo temporalmente a un entorno familiar.

Bebé Toñito, abandonado al nacer será acogido temporalmente por técnica en enfermería.

Seguimiento del MIMP

El Ministerio de la Mujer informó que realizará un seguimiento permanente de la medida adoptada. El objetivo será verificar las condiciones de protección y garantizar el desarrollo integral del menor, teniendo como prioridad su interés superior.

El acogimiento familiar profesionalizado constituye una medida temporal mientras continúa el proceso correspondiente para determinar las condiciones de protección de Toñito. Durante este periodo, la responsable designada deberá atender sus necesidades de cuidado y protección.

El Hospital San Juan de Lurigancho también se pronunció sobre la medida a través de sus redes sociales y reconoció el trabajo realizado por el personal del área de Neonatología. El establecimiento destacó el acompañamiento que recibió el bebé durante sus primeros días de vida.

La publicación estuvo acompañada de fotografías correspondientes al bautizo de Toñito y de los regalos entregados tanto al menor como a Lucen. En las imágenes también aparecen personas que estuvieron vinculadas a su cuidado durante su permanencia en el hospital.