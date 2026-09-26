Un joven de 22 años, identificado como Max Torres Monteluis, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Ate por su presunta participación en actividades delictivas. Según la información preliminar, utilizaba grupos de Telegram para ofrecer armas de fuego, servicios de sicariato, datos personales y dinero falsificado.

De acuerdo con el reporte de RPP, la intervención se produjo después de que un comerciante del sector textil denunciara que le exigían hasta S/1000 bajo el argumento de una supuesta inscripción. Las investigaciones ubicaron las principales zonas de operación del sospechoso en Ate y Santa Anita.

¿Qué ofrecía?

La Policía también atribuye al detenido la comercialización de información personal, práctica conocida como doxeo, y de dinero falsificado o adulterado, denominado G5 en el argot criminal. Además, habría ofrecido servicios de mensajería para enviar chats con amenazas.

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Extorsiones, explicó que el investigado administraba un grupo dedicado a la venta de armas y que utilizaba ese espacio para promocionar otros servicios delictivos.

“Utilizaba la aplicación Telegram para administrar un grupo de venta de armas, donde además hacía alegoría de sus servicios criminales y mencionaba los costos para atentar contra la vida de otras personas”, señaló.

Tras la acción policial, el intervenido quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. Es investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y por el delito contra la tranquilidad y paz pública, en la modalidad de banda criminal.