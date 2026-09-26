El equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco, logró que se confirme la sentencia condenatoria de 20 años, 11 meses y 2 días de pena privativa de la libertad efectiva contra Víctor Jesús Muñante Cárdenas, como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual agravada, en perjuicio de su expareja.

Delito de violación sexual

La obtención de esta medida firme fue liderada por el fiscal superior Orlando Hugo Gómez Oscorima y la fiscal adjunta superior Cinthia Irina Trigozo Vásquez, quienes durante la audiencia, desvirtuaron los agravios de la defensa del sentenciado y ratificó la solidez de los elementos probatorios, lo que llevó al tribunal a rechazar el recurso de apelación de forma unánime.

La investigación en primera instancia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Julissa Díaz Pecho, quien sustentó que los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024 a las 4:30 de la tarde, en un inmueble del distrito de Independencia, provincia de Pisco.

Muñante Cárdenas acudió a la vivienda con el pretexto de visitar al hijo que tienen en común. Tras ingresar, solicitó permiso a la víctima para descansar en una habitación; sin embargo, aprovechando que ella realizaba quehaceres en el mismo espacio, la tomó por la fuerza, le tapó la boca y consumó el abuso sexual.

El fallo judicial emitido por la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, no solo ratifica los años de internamiento que el sentenciado cumple en el centro penitenciario de Chincha, sino que además confirma el pago de una reparación civil de S/. 5, 000.00 soles a favor de la agraviada y la obligación de someter al condenado a un tratamiento terapéutico especializado.

Confirman condena

En tanto, en otra firme defensa de la libertad sexual y los derechos de la ciudadanía, el equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco también logró que se confirme la sentencia condenatoria de 20 años de prisión efectiva contra Miguel Ángel Pérez Marcelo, como autor del delito de violación sexual, en agravio de su ex conviviente.

La obtención de este resultado estuvo a cargo del fiscal superior Orlando Hugo Gómez Oscorima y de la fiscal adjunta superior Cinthia Irina Trigozo Vásquez, quienes demostraron de manera contundente la culpabilidad del procesado ante los magistrados de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco. El fallo de vista desestimó los argumentos de la defensa del sentenciado tras convalidar los sólidos elementos probatorios presentados por el despacho fiscal.

De acuerdo con las investigaciones de primera instancia las cuales fueron desarrolladas por la fiscal provincial Mary Marleny Rojas Jara, de la Fiscalía Provincial Penal de Pisco, los hechos delictivos ocurrieron en horas de la madrugada del 28 de marzo de 2025, en una vivienda ubicada en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco.

El agresor, exconviviente de la víctima y padre de sus dos hijos menores de edad, acudió al domicilio con el pretexto de conversar sobre los niños. Una vez que se le permitió el ingreso al inmueble, el sujeto le reclamó por asuntos personales para luego atacarla por la fuerza, tapándole la boca para cometer el abuso sexual.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía Superior rebatió los cuestionamientos de la defensa técnica y demostró la verosimilitud de la agresión. Con ello, logró que la Sala ratifique la culpabilidad del procesado, confirmando la condena que vencerá el 27 de marzo de 2045 y manteniendo la reparación civil en cinco mil soles a favor de la víctima.

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