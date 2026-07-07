El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Sandro Javier Flores Palomino de 32 años, por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, así como por el presunto delito de violación de domicilio, en agravio de la ciudadana identificada con las iniciales R.A.L.H.

Investigan delito

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el 29 de junio de 2026, cuando el investigado habría ingresado sin autorización al domicilio de la agraviada, ubicado en la urbanización Las Casuarinas, en la provincia de Ica. Posteriormente, habría ejercido violencia física y amenazas con un arma blanca, para finalmente obligarla, presuntamente, a mantener actos de connotación sexual contra su voluntad. Durante la intervención policial, además, el investigado habría reaccionado de manera violenta contra uno de los efectivos que participó en su detención.

Los hechos son materia de investigación por la presunta comisión del delito de violación sexual, previsto en el artículo 170, incisos 1 y 3, del Código Penal, por el presunto uso de violencia y amenazas; así como por el presunto delito de violación de domicilio, tipificado en el artículo 159 del mismo cuerpo legal, debido al presunto ingreso no autorizado al inmueble de la agraviada, hechos que serán esclarecidos durante el proceso penal.

Cabe precisar además que, la medida de prisión preventiva tendrá una duración de nueve meses, computados desde el 29 de junio de 2026, fecha en que se produjo la detención del investigado, y se extenderá hasta el 28 de marzo de 2027, conforme a lo resuelto por el juzgado.

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