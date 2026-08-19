Un nuevo hecho de violencia golpeó al transporte informal. Un chofer de combi fue asesinado a balazos en el cruce del jirón Saco Oliveros con la calle Palma, en el distrito del Cercado de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que la víctima descendió de su unidad en la mencionada intersección para comprar una bebida para su madre. Al regresar, el transportista fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon a quemarropa.

El chofer murió en el lugar tras el ataque, mientras que dos pasajeros de la combi resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro de salud.

Según testigos, los atacantes huyeron a pie por la calle Palma tras cometer el crimen.

La víctima se desempeñaba como chofer de una unidad que cubría la ruta informal Lima-Callao. De acuerdo con otros transportistas, la banda criminal ‘Callao Unido’ les exigiría un pago diario de S/40 para dejarlos trabajar.

Sus compañeros señalaron que el chofer había sido atacado por negarse a pagar la suma exigida por la banda extorsionadora.

“Nosotros somos informales, todas estas combis son informales. (...) Pagamos extorsión, señorita, pagamos 40 soles diarios”, señaló un chofer.

Los transportistas denunciaron que, el pasado fin de semana, uno de sus compañeros sobrevivió a un ataque armado perpetrado mientras cubría su ruta. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo, pues temen ser víctimas de nuevos atentados.

Este no es un hecho aislado en la capital. En las últimas horas, un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos mientras circulaba por San Luis. Afortunadamente, el atentado no dejó personas heridas ni víctimas mortales.