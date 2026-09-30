¿Ahora son amigas? Yahaira Plasencia habló sobre el acuerdo al que llegó con Magaly Medina y explicó que decidió cerrar el conflicto legal que mantenían.

Durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, la cantante señaló que los comentarios de la conductora habían afectado tanto a ella como a su familia, pero que las experiencias que atravesó durante este año modificaron sus prioridades.

La artista explicó que continuar con el proceso también representaba un desgaste económico y emocional, pese a que consideraba que podía obtener un resultado favorable.

“Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año con mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva”, manifestó.

Según relató Yahaira, Luis Fernando fue quien contactó inicialmente a Magaly Medina para proponer un acercamiento entre ambas. La conductora aceptó la propuesta y posteriormente se reunieron en las instalaciones de ATV antes de uno de sus programas.

“Nos hemos reunido las dos en ATV, antes de empezar su programa. Ella con su productor, yo fui también, conversamos bastante y llegamos a un acuerdo bien chévere”, contó la cantante.

Yahaira también indicó que una jueza emitió recientemente un documento relacionado con el caso, mediante el cual ambas asumieron compromisos vinculados al respeto, el diálogo y la buena educación.