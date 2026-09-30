El Perú acumula 697 movimientos sísmicos registrados durante 2026, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional citada por la agencia Andina. El último ocurrió durante la madrugada de este martes en Loreto y alcanzó una magnitud de 5.2.

La cifra nacional aumentó luego de que hasta el 19 de septiembre se contabilizaran 679 sismos y el viernes 25 se llegara a 692. Con el movimiento reportado este martes, el registro pasó a 697 eventos en el territorio peruano.

Arequipa concentra la mayor cantidad de registros

Los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestran que los movimientos sísmicos se distribuyen entre distintas regiones del país. Hasta el 25 de septiembre, Arequipa acumulaba 93 registros, seguida por Lima con 67, Ica con 56 y Piura con 44.

Estas cifras corresponden al registro acumulado hasta esa fecha y permiten identificar las regiones que concentraban la mayor cantidad de movimientos durante el año. El conteo nacional continuó incrementándose con los eventos reportados después del 25 de septiembre.

¿Cuáles fueron de mayor intensidad?

Entre los movimientos de mayor magnitud registrados este año figura uno de 7.2 ocurrido el 20 de agosto en Ayacucho. El evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros y ocasionó daños materiales, pero no dejó víctimas mortales.

Otro movimiento significativo ocurrió el 18 de julio en la provincia de Chupaca, en Junín, con una magnitud de 5.4. El sismo dejó seis personas fallecidas, decenas de heridos y daños materiales en la zona afectada.

El último movimiento reportado tuvo una magnitud de 5.2 y ocurrió a las 5:22 a. m. de este martes. El IGP ubicó su epicentro a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en Loreto, cerca de la frontera con Ecuador.

El registro se incorporó al conteo nacional de movimientos sísmicos correspondiente a 2026. De esta manera, la cifra acumulada en el país llegó a 697 eventos.

Como se recuerda, el territorio peruano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica. Según la información difundida, alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial se concentra en esta franja.

Uno de los últimos terremotos de mayor impacto registrados en el país ocurrió en 2007, en Ica. El movimiento alcanzó una magnitud de 7.9 y dejó alrededor de 500 personas fallecidas, además de importantes pérdidas materiales.