El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, señaló que la Cámara Alta respetará “en lo esencial” la eventual ley de delegación de facultades que apruebe la Cámara de Diputados.
Sin embargo, precisó que el Senado tiene atribuciones constitucionales para modificar o incluso derogar las iniciativas que lleguen desde la cámara de origen.
Durante una entrevista en RPP, el senador de Fuerza Popular explicó que el artículo 102-A de la Constitución establece dichas facultades para el Senado.
Mesía también agregó que el Reglamento de la Cámara Alta dispone que cualquier modificación no debe “desnaturalizar” el proyecto aprobado previamente por los diputados.
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