La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno implementará las medidas necesarias para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana, independientemente de la decisión que adopte el Congreso sobre el pedido de facultades legislativas que se debate este martes.

“Estaremos atentos a lo que el Congreso determine hoy y esperemos que estén a la altura de la problemática”, indicó la mandataria.

“Es importante que los señores parlamentarios puedan tomar hoy una decisión”, manifestó. La presidenta resaltó, además, que respetar las leyes y la Constitución “no es una muestra de debilidad”.

La mandataria señaló que, si el Congreso rechaza el pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo recurrirá a otras alternativas para combatir la delincuencia, siempre en respeto del marco constitucional.

“Si es que la respuesta es negativa, abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”, sostuvo.

Asimismo, aseguró a la población que las acciones contra la delincuencia se desarrollarán dentro del marco del orden constitucional.

“Todo dentro del marco democrático, por supuesto. Aquí el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada”, añadió.

La mandataria brindó estas declaraciones durante la inauguración de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño, realizadas en Ica y Cañete.

Además, la jefa de Estado se refirió a los comicios previstos para este fin de semana. Al respecto, evitó expresar su respaldo a alguna agrupación política y exhortó a los ciudadanos a acudir a las urnas con responsabilidad.

“No voy a hacer ningún comentario político partidario. Lo único que puedo hacer es una reflexión a los ciudadanos para que elijan de manera informada”, manifestó.

Posteriormente, Keiko Fujimori reafirmó su disposición a mantener una coordinación fluida con las nuevas autoridades subnacionales que resulten electas, independientemente de sus posiciones ideológicas.

“Las autoridades locales y regionales son tan importantes como el Gobierno Nacional y yo trabajaré con cada uno de ellos, con los que sean elegidos. No importa de qué color político sean”, finalizó.