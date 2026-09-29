Un sismo de magnitud 3.5 se registró la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026 en la provincia de Jaén, región Cajamarca, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0698, el movimiento sísmico ocurrió a la 1:01:39 p. m. y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 10 kilómetros al este de Jaén, en la provincia del mismo nombre.
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IGP reporta intensidad de II-III en Jaén
El Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP informó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado II-III en Jaén.
Las coordenadas establecidas para el evento fueron latitud -5.74 y longitud -78.72.
Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre daños personales o materiales relacionados con este movimiento sísmico.
El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica que ocurre en el territorio peruano.
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Datos clave del sismo en Jaén
- Fecha: 29 de septiembre de 2026.
- Hora: 1:01:39 p. m.
- Magnitud: 3.5.
- Profundidad: 13 kilómetros.
- Epicentro: 10 kilómetros al este de Jaén.
- Provincia: Jaén.
- Región: Cajamarca.
- Intensidad: II-III en Jaén.
- Latitud: -5.74.
- Longitud: -78.72.
- Reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0698.
- Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).