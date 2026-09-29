Un violento triple choque registrado aproximadamente a las 5:20 de la mañana del lunes dejó una persona fallecida en el kilómetro 310 de la Panamericana Sur, frente a la Agrícola La Joya, en el distrito de Pueblo Nuevo. En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Great Wall de placa AYN-777, una miniván de turismo de matrícula VFL-950 y un tráiler de placa BEP-975.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Alejandro Bendezú Navarrete, de 34 años, natural de Lima y con domicilio en la provincia, quien conducía la camioneta Great Wall. De acuerdo con la información proporcionada sobre el registro vehicular de Sunarp, esta unidad figura a nombre de Luis Humberto Neyra Aguilar. El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos debido a la violencia del impacto.

Según las primeras versiones, la camioneta habría impactado inicialmente contra la miniván, que circulaba por la Panamericana Sur. Tras esta primera colisión, la Great Wall habría perdido el control, dado varias vueltas e invadido el carril contrario, donde terminó siendo impactada por el pesado tráiler.

El vehículo de carga pesada era conducido por Alberto Ramos, quien se identificó con ese nombre al ser consultado luego del accidente. Según la información recogida, tanto el tráiler como la miniván se desplazaban en sentido de norte a sur, mientras que la camioneta circulaba en dirección contraria antes de producirse la tragedia.

La peor parte la llevó la camioneta, que terminó con uno de sus lados completamente destrozado y su conductor atrapado en el interior. Personal médico del SAMU llegó minutos después hasta el lugar para atender la emergencia; sin embargo, al evaluar a Bendezú Navarrete únicamente pudo certificar su fallecimiento. Su repentina muerte deja en la orfandad a tres menores: un niño de 11 años y dos niñas de 11 y 9 años.

La miniván también presentó daños producto de la colisión, aunque no se reportaron víctimas mortales entre sus pasajeros. Los ocupantes realizaron un transbordo y continuaron su viaje, mientras los demás conductores involucrados fueron derivados a la comisaría para brindar sus declaraciones y participar en las diligencias correspondientes.

Personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las actuaciones de ley. Posteriormente se dispuso el levantamiento del cadáver.

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