Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos dejó al menos tres personas heridas la tarde del lunes 7 de setiembre en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica.

Brutal choque

El accidente se registró aproximadamente a las 5:12 de la tarde, en la vía en el ingreso de Sunampe. Los vehículos involucrados fueron un Tico color guinda, de placa X2F-656, y un vehículo Nissan de color blanco, de placa Y1N-190.

Producto del fuerte impacto, el Tico quedó con la parte delantera totalmente destrozada, evidenciando la violencia de la colisión. El conductor de esta unidad resultó herido y, junto con las demás personas afectadas, recibió atención de emergencia.

Según información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, personal de Serenazgo acudió rápidamente al lugar y brindó asistencia a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el conductor del otro vehículo habría invadido el carril contrario. Asimismo, algunos testigos señalaron que presuntamente habría presentado signos de ebriedad.

Tras el accidente, el vehículo Nissan quedó intervenido y fue trasladado a la comisaría del sector, mientras que el Tico fue remolcado posteriormente por una grúa para continuar con las diligencias correspondientes.

En la escena quedaron restos de vidrio y otras partes de los autos, mientras que las autoridades realizaron las primeras acciones para determinar cómo ocurrió la colisión.

Vecinos de la zona señalaron que este tramo ha sido escenario de anteriores accidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias fatales, por lo que expresaron nuevamente su preocupación por la seguridad vial en este sector.

Siniestro en Santiago

En tanto, otro accidente de tránsito ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Los Flores, en La Venta Baja, distrito de Santiago (Ica), que dejó a una mujer gravemente herida luego de la colisión entre una motocicleta y un automóvil.

Según la información preliminar, el hecho se registró frente a una institución educativa. El automóvil involucrado es un Toyota de color blanco, de placa Y1G-681, que transportaba jabas. Tras el fuerte impacto con la motocicleta, el vehículo terminó chocando contra un bloque de ladrillos, sufriendo destrozos.

La motociclista cayó violentamente sobre la pista y quedó tendida en el lugar con lesiones de consideración. El conductor del automóvil también resultó afectado.

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