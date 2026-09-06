Dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron gravemente heridas tras un violento accidente de tránsito registrado en el caserío El Limón, en el distrito de San Juan Bautista.

El hecho ocurrió cuando un automóvil Hyundai i10, de color rojo, con placa Y2L-468, conducido por Leónidas Quijaite Mendoza, impactó violentamente contra un camión de placa Y2J-713, que transportaba materiales de construcción, entre ellos decenas de bolsas de cemento. El vehículo de carga pertenecería a la ferretería Karina, ubicada en el caserío San Martín.

Siniestro vial

Según testigos del lugar, la fuerte colisión dejó a dos personas con lesiones de consideración, entre ellas un menor de edad. Los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Santa María del Socorro para recibir atención médica.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía, personal de bomberos, serenazgo y una ambulancia, quienes participaron en las labores de auxilio y evacuación de los afectados. Como consecuencia del impacto, el automóvil Hyundai quedó severamente destrozado en la parte delantera.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO