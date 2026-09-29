Dos mujeres fueron encontradas sin vida dentro de un camión que llegó al distrito de Hualmay, en la provincia de Huaura.

El hallazgo ocurrió cuando el vehículo arribó a su destino y se abrieron las puertas de la zona de carga para retirar la mercadería. En ese momento, los responsables advirtieron que ambas pasajeras no reaccionaban.

De acuerdo con la versión del conductor, el camión salió de Lima pasada la medianoche rumbo al mercado de Hualmay.

La unidad trasladaba 30 sacos de papa y choclo, acomodados de pie en un solo nivel debido a la cantidad de carga. Las mujeres se encontraban en la parte delantera del espacio destinado a la mercadería, lugar que, según el chofer, no representaba un riesgo para ellas.

Al notar que las pasajeras parecían estar dormidas y no respondían, se solicitó la presencia de personal de salud. Los profesionales que llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento de ambas mujeres.

Cabe mencionar que peritos de criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias dentro del vehículo para recoger evidencias que permitan determinar lo ocurrido.