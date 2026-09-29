Este martes 29 de septiembre de 2026 a las 20:00 (vía América TV), Perú se enfrentará a México, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, para el cierre de la fecha FIFA, en una gira orientada a la renovación del plantel con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030.

La Bicolor llega a esta jornada tras la derrota ante Estados Unidos (4-1), el último fin de semana. Con este resultado acumula dos victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos partidos este 2026. En Betano, el triunfo del conjunto peruano cuenta con una probabilidad del 13% y ofrece una cuota de 7.30.

Para este cotejo, Gianluca Lapadula apunta a ser referente del área, gracias a su presencia física y juego directo ante los centrales rivales. Un gol del delantero en cualquier momento de la contienda cotiza en 4.25.

Por su parte, el seleccionado mexicano llega a este choque con un balance de cinco victorias, un empate y una derrota, luego de empatar en su último amistoso 1-1 ante Colombia. Según los datos de Betano, la victoria de México registra una probabilidad del 64% con una cuota de 1.53, mientras que la paridad se cotiza en 4.20.

En el esquema táctico de la escuadra azteca, Orbelín Pineda se ubica como la pieza determinante en tres cuartos de cancha, aportando movilidad y generación de juego en el ataque. Una anotación del mediocampista en cualquier momento del enfrentamiento paga 2.70.

Con ambos comandos técnicos afinando sus sistemas de juego, el compromiso promete noventa minutos de alta intensidad, representando un examen clave para medir la evolución de sus futbolistas antes del reinicio de la competencia oficial.