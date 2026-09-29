César Astudillo destacó la intervención de dos suboficiales que participaron en el rescate de una víctima de secuestro durante un operativo realizado en Carabayllo.
César Astudillo destacó la intervención de dos suboficiales que participaron en el rescate de una víctima de secuestro durante un operativo realizado en Carabayllo.

El ministro del Interior, César Astudillo, destacó la labor de la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia de reconocimiento a dos suboficiales que participaron en un operativo que permitió rescatar a un ciudadano secuestrado.

Cabe mencionar que, durante su discurso, Astudillo afirmó que la PNP nunca ha perdido una batalla contra el crimen.

“Nuestra Policía nunca ha perdido contra el crimen, jamás, y no lo va a hacer. Ustedes son el pueblo uniformado, su primera línea y su garantía”, expresó.

Los agentes reconocidos fueron Abraham Ananías Llashag Loayza y Cristhian Junior Sánchez Pineda, quienes recibieron excepcionalmente el grado de suboficial de primera de Armas y suboficial de primera de Servicios, respectivamente.

El ascenso fue otorgado bajo la causal de “Acción distinguida” mediante la Resolución Directoral n.º 009164-2026-DIRREHUM-PNP.

La intervención que motivó el reconocimiento ocurrió aproximadamente a las 03:10 horas del 20 de septiembre, cuando ambos policías patrullaban en Carabayllo y detectaron un vehículo cuyos ocupantes huyeron y dispararon contra los agentes. Tras solicitar apoyo y ejecutar un plan cerco, uno de los involucrados fue neutralizado y otros tres fueron detenidos.

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