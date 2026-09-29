El ministro del Interior, César Astudillo, destacó la labor de la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia de reconocimiento a dos suboficiales que participaron en un operativo que permitió rescatar a un ciudadano secuestrado.
Cabe mencionar que, durante su discurso, Astudillo afirmó que la PNP nunca ha perdido una batalla contra el crimen.
“Nuestra Policía nunca ha perdido contra el crimen, jamás, y no lo va a hacer. Ustedes son el pueblo uniformado, su primera línea y su garantía”, expresó.
Los agentes reconocidos fueron Abraham Ananías Llashag Loayza y Cristhian Junior Sánchez Pineda, quienes recibieron excepcionalmente el grado de suboficial de primera de Armas y suboficial de primera de Servicios, respectivamente.
El ascenso fue otorgado bajo la causal de “Acción distinguida” mediante la Resolución Directoral n.º 009164-2026-DIRREHUM-PNP.
La intervención que motivó el reconocimiento ocurrió aproximadamente a las 03:10 horas del 20 de septiembre, cuando ambos policías patrullaban en Carabayllo y detectaron un vehículo cuyos ocupantes huyeron y dispararon contra los agentes. Tras solicitar apoyo y ejecutar un plan cerco, uno de los involucrados fue neutralizado y otros tres fueron detenidos.
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