La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados programó para este martes, a las 2:00 p.m., una sesión no ordinaria para debatir el predictamen sobre el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el documento fue difundido en la víspera y plantea que no sería viable otorgar las facultades solicitadas.

Al respecto, el diputado Arturo Alegría, integrante de la Comisión de Constitución, sostuvo que su presidenta, Giannina Avendaño, habría perdido “competencias” para abordar el pedido del Ejecutivo. En ese sentido, consideró que el predictamen debería ser debatido directamente por el Pleno de la Cámara de Diputados.

“La señora Avendaño, como presidenta de la comisión, tenía, bajo lo que menciona el reglamento, 15 días para abordar y presentar un dictamen para ser debatido [...] El reglamento es sumamente claro: tienes 15 días para poder plantear una postura, someterla a un debate interno, lo cual no ha sucedido. Eso es incumplir el reglamento; y la Junta de Portavoces debería tomar una decisión política y decir ‘la señora ya no tiene competencias, hay que debatirlo en un espacio con un aforo mucho más grande como es el pleno de la Cámara de Diputados’”, declaró a RPP.

“Yo creo que la señora ya perdió facultades dentro de la comisión de poder atender, porque su documento que nos ha enviado el día de ayer está fuera del plazo. Yo creería que la Junta de Portavoces también debería plantear y evaluar si es que, al haber perdido competencias la Comisión de Constitución, esto tendría que ser debatido directamente por el pleno”, agregó.

Asimismo, Alegría no descartó la posibilidad de promover una moción de censura contra la presidenta de la comisión.

“No podría plantearte una posición como bancada, pero yo sí creo que la señora no ha cumplido lo que establece el reglamento, y cuando uno incumple el reglamento no da la talla. Plantear una moción de censura está dentro del debate, porque si una persona no cumple con lo que establece el propio reglamento de la institución a la cual representa, evidentemente, no está haciendo las cosas bien”, manifestó.

Cabe señalar que, si bien Alegría García indicó que el reglamento no contempla sanciones ante posibles “incumplimientos”, consideró que el caso debería ser evaluado desde una perspectiva política.

“El reglamento no plantea sanciones respecto a los incumplimientos, porque ahí nuevamente viene el criterio político y la sensatez y madurez política que deberíamos tener los partidos políticos que hoy integramos el Parlamento”, resaltó.

Arturo Alegría atribuyó responsabilidad a la bancada de Juntos por el Perú por lo ocurrido en la Comisión de Constitución. En esa línea, sostuvo que dicho grupo parlamentario buscaría “boicotear al Gobierno” por un supuesto “revanchismo” político.

“Yo estoy con la esperanza de que estos partidos puedan entender la necesidad urgente de poder darle una mirada real y de manera técnica a este pedido de delegación de facultades y no simplemente una negación por negación, porque cuando uno ve los argumentos del documento que ha planteado esta comisión, que nos lo han entregado ayer, cerca de la 1 pm., nos hemos enterado que iba a haber una sesión por un comunicado de prensa. Eso no hace más que ver que lo que pretende Juntos por el Perú […] es boicotear al gobierno con argumentos que no tienen ningún tipo de sustento”, enfatizó.

“Creo que hoy el señor Roberto Sánchez y Juntos por el Perú encarnan no solamente el revanchismo, sino la indolencia frente a las decisiones que están tomando internamente”, añadió.

En esa misma línea, cuestionó el procedimiento seguido por la referida comisión para abordar el pedido de facultades legislativas.

“En la sesión de Constitución, fue el premier con sus ministros, y la presidenta de la Comisión de Constitución, en un debate que debería no tener un tiempo establecido para que los ministros puedan explicar punto a punto, detalle a detalle, cada uno de los pedidos de facultades, les decía ‘señores, tienen 5 minutos para explicar’”, expresó.

“Lo que hemos encontrado hoy en la Comisión de Constitución es una incapacidad total de poder llevar un debate alturado. La señora Avendaño tenía una facultad para poder sesionar en el momento que ella creía. El pleno de la comisión le otorgó la facultad de comisión permanente, en cualquier momento podía sesionar. No ha convocado a una sola mesa técnica. Ha hecho una audiencia pública que a los miembros de la Comisión de Constitución nos llegó horas o minutos antes de empezada la audiencia. Entonces, eso no hace más que ver que la intención de Juntos por el Perú, desde el principio, ha sido oponerse, y los argumentos que plantean, por un lado, dicen que sí son adecuadas las medidas, pero por otro lado dicen que declaran el archivo”, refirió.