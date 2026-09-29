El año escolar 2026 en la región Arequipa terminará el próximo 11 de diciembre, una semana antes de la fecha inicialmente programada, informó Marco Choque, gerente regional de Educación.

El funcionario indicó que la resolución que oficializa la modificación del calendario escolar fue firmada el lunes 28 de septiembre y será publicada este martes 29 junto con las disposiciones que deberán cumplir las instituciones educativas.

La medida comprende a colegios públicos y privados de la región, de acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA).

Adelanto del cierre responde al riesgo por El Niño

Choque explicó que la modificación del calendario tiene carácter preventivo y busca proteger la integridad y la vida de los estudiantes ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

La decisión se adopta ante el escenario climático previsto para los próximos meses y la posibilidad de que las condiciones asociadas a El Niño generen riesgos para la comunidad educativa.

El adelanto implica que las clases terminarán el viernes 11 de diciembre, una semana antes de la fecha contemplada inicialmente en el calendario escolar regional.

Horas lectivas no serán reducidas

El gerente regional de Educación precisó que la modificación no afectará el cumplimiento de las horas lectivas mínimas exigidas por el Ministerio de Educación (Minedu).

Según explicó, las actividades de gestión que estaban programadas para la última semana serán reprogramadas, lo que permitirá modificar el cierre del calendario sin reducir el periodo destinado al desarrollo de las actividades académicas.

Las disposiciones específicas para aplicar el nuevo cronograma serán detalladas en la resolución de la Gerencia Regional de Educación.

¿Qué pasará con los viajes de promoción y estudio?

Choque señaló que los viajes de estudio y de promoción podrán realizarse durante el periodo restante del año escolar.

Sin embargo, estas actividades deberán encontrarse debidamente programadas y no podrán interferir con el desarrollo de las actividades académicas previstas por las instituciones educativas.

Los colegios deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por las autoridades educativas para garantizar el cumplimiento del calendario y las horas lectivas correspondientes.

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