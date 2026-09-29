Arequipa: condenan a cadena perpetua a hombre por violar a menor de su entorno familiar

Un hombre fue condenado a cadena perpetua por violar sexualmente a una menor de edad de su entorno familiar, en hechos ocurridos en el distrito de Yura, Arequipa. La agresión se habría repetido durante varias semanas hasta que el caso fue comunicado a las autoridades.

El sentenciado fue identificado como Edgar Alccamari C., quien, según lo establecido durante el juicio, aprovechaba la ausencia de la madre de la menor para cometer los abusos.

La responsabilidad del acusado fue determinada luego de que el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado y Camaná evaluara las pruebas presentadas durante el proceso.

Entre los elementos considerados estuvieron las pericias médico-legales y psicológicas, además de la declaración de la menor, recogida mediante la Cámara Gesell, mecanismo utilizado para evitar su exposición reiterada durante el proceso judicial.

La sentencia fue emitida por los jueces Patricia Posada Larico, Marcio Arteaga Espinoza y Alexandra Carpio. Durante la audiencia de lectura de sentencia, realizada el miércoles 23 de setiembre, también se estableció una reparación civil de S/ 6,000 a favor de la víctima.