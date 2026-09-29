Un sismo de magnitud 5.2 se registró la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026 en la región Loreto, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 5:22:13 a. m. y tuvo una profundidad de 150 kilómetros, de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0697.
El epicentro fue localizado a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto.
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IGP reportó intensidad II en Andoas
El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado II en Andoas.
Las coordenadas establecidas por el organismo fueron latitud -3.23 y longitud -75.88.
Hasta el momento de este reporte no se cuenta con información oficial sobre daños personales o materiales relacionados con el movimiento sísmico.
El IGP realiza el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional mediante sus redes de sensores. Su plataforma Perú Sísmico permite consultar los eventos registrados por fecha, región, magnitud y profundidad.