Después de más de cuatro décadas, las familias de dos pobladores de la provincia de La Mar podrán avanzar en la recuperación de sus seres queridos, luego de que sus restos fueran ubicados y exhumados en una diligencia realizada en el distrito de San Miguel, Ayacucho.

Los restos óseos corresponden a Cirilo Muñoz Silva, de 50 años, y Porfirio Solís Manyahuillca, de 31, quienes fueron reportados como víctimas de la violencia terrorista durante el conflicto armado interno ocurrido en la región.

La diligencia se desarrolló en el paraje Minahuaycco, ubicado en la comunidad de Coscosa. De acuerdo con las investigaciones fiscales, ambos pobladores habrían sido capturados en 1984 luego de negarse a formar parte de Sendero Luminoso.

Posteriormente, según la investigación, fueron trasladados hasta dicho paraje, donde habrían sido sometidos a torturas y asesinados con armas blancas. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común, permaneciendo en el lugar durante aproximadamente 42 años.

Restos serán sometidos a estudios forenses

Tras la exhumación, los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, donde serán sometidos a los análisis correspondientes para establecer su identidad de manera oficial.

El proceso permitirá que, una vez culminados los estudios, las familias puedan recuperar los restos y brindarles una sepultura de acuerdo con sus costumbres.

La recuperación representa para los familiares un avance en la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido durante uno de los periodos más violentos de la historia reciente de Ayacucho y permite preservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno.