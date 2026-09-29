¿Qué harías si supieras exactamente cuánto tiempo te queda de vida? Esa es la premisa de “Mañana, la muerte”, obra teatral que tendrá una breve temporada de cuatro funciones en el Teatro de Lucía, en Miraflores.

La producción se presentará los días 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2026, a las 8:00 p.m., con las actuaciones de Macarena Carrillo y Paulina Bazán.

¿De qué trata “Mañana, la muerte”?

La historia sigue a Catalina, una joven de 27 años que recibe una visita inesperada: la Muerte llega para comunicarle que le queda exactamente un año de vida.

A partir de ese encuentro, Catalina comienza un recorrido marcado por los sueños que postergó, las decisiones pendientes y las personas que dejó esperando.

La obra utiliza este punto de partida para abordar la relación con el tiempo y plantear una reflexión sobre las decisiones que se aplazan y la manera en que se vive el presente.

¿Quiénes participan en la obra?

“Mañana, la muerte” cuenta con dramaturgia de la mexicana Aline Lemus Bernal y dirección de Manuel Alegría.

El elenco está integrado por Macarena Carrillo y Paulina Bazán, quienes interpretan a los dos personajes centrales de una historia que combina elementos de humor, fantasía y drama.

El equipo creativo incluye además a Isabel Falcón en la asistencia de dirección, Ysabel Cáceda en la producción ejecutiva, Marité Quiñones en la dirección de arte y Renzo Caparó en el diseño de luces.

La puesta en escena es una producción de Sorpréndete Producciones.

Fechas y entradas para “Mañana, la muerte”

La temporada será especialmente corta: solo se han anunciado cuatro presentaciones durante octubre.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro de Lucía, ubicado en la calle Bellavista 512, Miraflores. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.