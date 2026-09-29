Beatriz Pinzón Solano regresará a Ecomoda por última vez. Prime Video confirmó que “Betty, la fea: La historia continúa” tendrá una cuarta y última temporada, cuyo estreno está previsto para principios de 2027.

El anuncio se realizó tras el episodio final de La Broma Maestra de: Betty, La Fea, disponible en la plataforma, y anticipa el cierre de la nueva etapa de una historia que comenzó hace más de dos décadas con la telenovela colombiana protagonizada por Ana María Orozco.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Betty, la fea?

Por el momento, Prime Video no ha comunicado una fecha exacta. La plataforma confirmó que la temporada 4 llegará a principios de 2027 y será la última entrega de Betty, la fea: La historia continúa.

Ana María Orozco volverá a interpretar a Beatriz “Betty” Pinzón Solano.

“Betty es única. Me ha enseñado mucho y me siento increíblemente afortunada de poder terminar de contar su historia junto a un equipo técnico, un elenco y una audiencia excepcionales para esta temporada final”, señaló la actriz.

La cuarta temporada estará dirigida por Juan Carlos Mazo.

¿Quiénes regresan al elenco de Betty, la fea?

La temporada final contará nuevamente con varios de los intérpretes que dieron vida a los personajes de Ecomoda.

Además de Orozco, están confirmados Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina y Carlos “Pity” Camacho, entre otros.

También se incorporará Diego Caicedo, luego de su participación en La Broma Maestra de: Betty, La Fea.

Prime Video indicó que Betty, la fea: La historia continúa estableció un récord de audiencia global de la plataforma para un título latinoamericano durante su debut en 2024. La compañía no proporcionó en este anuncio cifras específicas de espectadores.

Datos clave

Serie: “Betty, la fea: La historia continúa”.

“Betty, la fea: La historia continúa”. Temporada: cuarta y última.

cuarta y última. Estreno: principios de 2027.

principios de 2027. Plataforma: Prime Video.

Prime Video. Protagonista: Ana María Orozco.

Ana María Orozco. Director: Juan Carlos Mazo.

Juan Carlos Mazo. Regresan: Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda y otros integrantes del elenco.

Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda y otros integrantes del elenco. Nuevo integrante anunciado: Diego Caicedo.