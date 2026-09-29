Una granada fue lanzada contra el local de campaña de Henry Arista, candidato distrital de Yanahuara por Renovación Popular, en la intersección de las calles Misti y Arica, en Arequipa. El artefacto no detonó, debido a que aún tenía el seguro puesto, según las primeras diligencias policiales.

El hecho fue advertido por los vecinos alrededor de las 6:30 horas de hoy, cuando encontraron una de las ventanas del local rota. Tras alertar a la Policía, los efectivos de la UDEX llegaron al lugar y constataron la presencia de la granada, que habría sido arrojada contra el inmueble. Junto al artefacto también se encontró un mensaje cuyo contenido aún no ha sido determinado.

Arista manifestó su desconcierto por lo ocurrido y aseguró que no ha tenido problemas personales ni recibido amenazas durante la campaña electoral. Sin embargo, indicó que anteriormente fue víctima de ataques contra sus paneles publicitarios y de difamación a través de cuentas falsas en redes sociales.

“Eso se puede aceptar, pero esto no. Espero que las autoridades ubiquen a los responsables”, expresó el candidato, quien pidió que se esclarezca el ataque y se identifique a las personas que lanzaron el explosivo.

Asimismo, señaló que el local cuenta con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones todavía no habían sido revisadas al momento de sus declaraciones. El candidato dijo estar confundido por lo sucedido y espera que las imágenes permitan conocer cómo se produjo el ataque.

La Policía realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que fue lanzada la granada, identificar a los responsables y establecer si el hecho estaría relacionado con la campaña electoral.