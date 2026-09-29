El escenario teatral limeño se prepara para recibir una de las propuestas más tiernas y divertidas de la temporada. El próximo 10 de octubre se estrenará en la Sala 1 del flamante Multiteatro Movistar el aclamado musical de Broadway “Eres bueno, Charlie Brown”. Esta producción revive a los queridos personajes creados por Charles M. Schulz a través de pequeñas historias llenas de humor, música y una profunda filosofía de vida que conecta tanto con niños como con adultos.

La obra sumerge al público en las vivencias cotidianas de Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus, Sally y Schroeder mientras enfrentan sus inseguridades, persiguen sus sueños y descubren que el verdadero valor de la vida se esconde en las cosas más simples. El elenco peruano está conformado por los destacados actores Luis Baca (Snoopy), Yaco Salas (Charlie Brown), Kalid Lino (Lucy), Alejandro Tagle (Linus), Jorge César (Schroeder) y Paula Véliz (Sally Brown). La dirección general está a cargo de Henry Gurmendi.

Luis Baca encarnará a Snoopy en el musical "Eres bueno, Charlie Brown".

Tras haber liderado musicales de gran formato y exigencias técnicas monumentales, Gurmendi asume el desafío de este montaje desde un enfoque íntimo que busca rescatar la pureza de la inocencia infantil. “El gran reto ha sido lograr que actores adultos interpreten a estos niños sin caer en la caricatura falsa, rescatando esa lógica infantil tan pura y esa filosofía de vida de Peanuts que hoy en día nuestra sociedad necesita recordar con urgencia”, destaca el director.

“Vivimos buscando permanentemente el siguiente logro, la siguiente meta o el siguiente like, sin darnos cuenta de que la vida transcurre en esos pequeños detalles que parecen insignificantes”, comenta. “La obra se resume a la perfección en su canción de cierre, adaptada como ‘Ser feliz’. No nos habla de alcanzar riquezas extraordinarias, sino del valor de sentirse acompañado”.

“Eres bueno, Charlie Brown” se perfila como la opción perfecta de entretenimiento familiar para esta temporada, invitando a los adultos a reconectar con su infancia y brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir la magia de Snoopy y sus amigos en vivo. Las entradas para esta corta temporada ya se encuentran disponibles en la plataforma de Teleticket.