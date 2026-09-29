La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene a El Niño costero en la categoría extraordinaria y a El Niño del Pacífico ecuatorial central en magnitud muy fuerte, condiciones que se proyectan hasta enero de 2027.

Jorge Vizcarra Figueroa, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó este lunes 28 de septiembre sobre la evaluación realizada por los representantes de las siete instituciones que integran el ENFEN.

La reunión se desarrolló en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, donde se analizaron las variables oceánicas y atmosféricas relacionadas con ambos eventos.

La evaluación es consistente con el Comunicado Oficial ENFEN N.° 16, del 14 de septiembre, que estableció que El Niño costero tendría su mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, proyectó una magnitud muy fuerte durante el mismo periodo.

¿Cuál es la diferencia entre El Niño costero y El Niño global?

Vizcarra precisó que se trata de dos eventos evaluados en regiones diferentes del océano Pacífico y que sus categorías no deben confundirse.

“El Niño costero se presenta frente a nuestras costas y las evaluaciones van desde débil, moderado, fuerte y extraordinario. Cuando hablamos de El Niño a escala global, en cuanto a nivel oceánico hablamos de magnitudes de débil, moderado, fuerte y muy fuerte”, explicó en declaraciones a TVPerú.

El Niño costero es evaluado principalmente a partir de las condiciones de la región Niño 1+2, frente a las costas de Perú y Ecuador. El evento de mayor alcance se monitorea en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central.

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Lluvias en la costa norte se adelantan a octubre

Uno de los principales cambios respecto a las evaluaciones anteriores está relacionado con las precipitaciones en la costa norte.

El comunicado del 14 de septiembre contemplaba lluvias por encima de lo normal en esa zona y posibles episodios de moderada a fuerte intensidad desde noviembre. La nueva evaluación indica que durante octubre ya podrían producirse eventos puntuales importantes.

“En octubre se van a presentar algunos episodios puntuales, sobre todo en la zona norte, pero conforme vayan pasando los meses, en noviembre se van a hacer mucho más frecuentes, con una intensificación conforme vamos llegando a verano”, declaró Vizcarra.

Para el trimestre octubre-diciembre se esperan precipitaciones superiores a sus valores normales en la costa norte, de acuerdo con la información adelantada tras la reunión del ENFEN.

Tumbes y Piura ya registran precipitaciones excepcionales

El nuevo escenario coincide con las lluvias registradas desde la semana pasada en la costa norte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones persistentes desde el 22 de septiembre evidencian un inicio anticipado de la temporada.

Entre los registros reportados figura la estación Cañaveral, en Tumbes, con 78.5 milímetros acumulados en 24 horas, mientras que Cabo Inga alcanzó 72 milímetros.

En Piura, la estación El Alto, ubicada en Talara, registró 13.5 milímetros en un día. La cifra superó el máximo anterior registrado para septiembre en esa estación, de 3 milímetros en 1977.

Senamhi relacionó este adelanto de la temporada de precipitaciones con el acoplamiento entre las condiciones excepcionalmente cálidas del mar y la atmósfera.

Lluvias aumentarían progresivamente hacia el verano de 2027

El escenario evaluado por el ENFEN contempla un incremento progresivo de las precipitaciones conforme avance la temporada.

Durante octubre podrían registrarse episodios puntuales, principalmente en la costa norte. En noviembre se prevé que las lluvias sean más frecuentes y la tendencia apunta a una intensificación conforme se aproxime el verano de 2027.

Las evaluaciones previas del ENFEN ya proyectaban para el verano 2027 precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

El organismo ha recomendado a autoridades y tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo y los avisos meteorológicos vigentes para adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres y preparación ante peligros asociados a El Niño y la temporada de lluvias.

Condiciones comenzarían a disminuir después de enero

Vizcarra explicó que El Niño costero extraordinario y El Niño del Pacífico central muy fuerte se encuentran en los niveles superiores de sus respectivas escalas.

“En este caso particular se están presentando dos eventos con magnitudes prácticamente llegando al tope cada una de las magnitudes”, señaló.

Las condiciones de mayor magnitud se mantendrían hasta enero de 2027. Posteriormente comenzaría un descenso gradual.

La evaluación oficial del 14 de septiembre proyectaba que El Niño costero continuaría hasta mediados del otoño de 2027, aunque entre febrero y marzo pasaría a un escenario entre fuerte y extraordinario antes de declinar gradualmente hacia condiciones neutras. Para El Niño en la región 3.4, la magnitud pasaría a fuerte entre febrero y marzo y luego continuaría disminuyendo.

El ENFEN mantiene el monitoreo de las variables oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras, debido a que los escenarios y probabilidades pueden modificarse conforme se incorporan nuevas observaciones.