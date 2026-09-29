Chulucanas, en la región Piura, renovó dos espacios vinculados a la trayectoria pastoral del papa León XIV como parte de las acciones destinadas a fortalecer la denominada Ruta de León y la oferta turística de esta zona del norte peruano.

Las mejoras se realizaron en la Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero, que fueron visitadas por la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

De acuerdo con la funcionaria, hasta el momento se han movilizado más de S/231 mil para intervenciones destinadas a mejorar diferentes recursos de la Ruta de León en Piura, particularmente estos dos templos.

¿Qué mejoras se realizaron en Chulucanas?

En la Parroquia San José Obrero, Caja Piura destinó S/118.694,93 para trabajos que incluyeron reparación y mejoramiento del techo, mantenimiento de puertas, instalación de mallas protectoras y refacción de torres.

También se realizaron mejoras en el sistema eléctrico y la iluminación interior, además de la instalación de ventiladores y reposición de vidrios.

En la Catedral Sagrada Familia, Quinta Blanca aportó S/13.000 para trabajos de pintura e instalación de iluminación exterior, mientras que CIVA destinó otros S/10.000 para electrificación y ventilación.

La Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, por su parte, asignó S/55.000 para el pintado de la fachada y diseño de retratos.

A estas inversiones se suman S/35.000 de Mincetur destinados al desarrollo de guiones interpretativos, diseño de paneles y otras acciones vinculadas con la experiencia turística.

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Inauguran sala dedicada al papa León XIV

Durante la jornada también fue inaugurada la Sala Interpretativa “Papa León XIV”, ubicada en la Catedral Sagrada Familia.

Según Mincetur, el espacio permitirá a los visitantes conocer la historia y el vínculo del pontífice con Chulucanas. Además, se entregaron guiones interpretativos a los gestores de los recursos turísticos que integran la ruta.

“Poner en valor este espacio significa también preservar una parte de nuestra historia y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para que los visitantes puedan conocerla y vivirla”, señaló Chirinos.

¿Qué es la Ruta de León en Piura?

La Ruta de León busca articular lugares relacionados con la trayectoria pastoral en Perú del papa León XIV, quien antes de su elección como pontífice desarrolló parte de su labor religiosa en distintas localidades del país.

En Chulucanas, la incorporación y mejora de estos espacios apunta a complementar la oferta turística de Piura mediante sitios de interés religioso e histórico relacionados con esa trayectoria.

Las intervenciones han involucrado a Mincetur, autoridades locales, representantes de la Iglesia y empresas privadas.