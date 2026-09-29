Ante el incremento de casos de dengue en la región, el Centro Médico Leoncio Amaya Tume de La Unión, perteneciente a la Red Asistencial Piura de EsSalud, habilitará un área de expansión en sus ambientes de comedor y auditorio donde se instalarán 20 camas destinadas a la observación médica de pacientes que lleguen con síntomas de esta enfermedad.

Actualmente, la región Piura registra 11 233 casos (entre probables y confirmados) y 7 fallecidos a causa del dengue hasta el 23 de septiembre, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, cifras que han experimentado un aumento sostenido en las últimas semanas.

Frente a este escenario, la Red Asistencial Piura viene implementando medidas preventivas e inmediatas para evitar complicaciones en los infectados. Para ello, anunció la instalación de 20 camas y con esta ampliación temporal permitirá incrementar la capacidad operativa del establecimiento y garantizar una respuesta rápida y oportuna a las personas con síntomas que requieran vigilancia médica constante.

Cabe señalar que, de acuerdo con el informe de la Semana Epidemiológica 38, EsSalud Piura reporta 1 327 casos de dengue, de los cuales 953 han sido confirmados y 374 permanecen en calidad de probables.

Con la puesta en marcha de estas 20 camas, el Centro Médico Leoncio Amaya Tume busca prevenir la saturación de sus servicios de emergencia y áreas de observación, asegurando un flujo de atención continuo y adecuado.

Por su parte, EsSalud exhortó a la población a acudir a los centros de salud habilitados para vacunarse y reforzar las medidas de prevención en el hogar, además, pidió eliminar los criaderos de zancudos y tapar herméticamente los recipientes con agua.

De esta manera, también recomendaron a los enfermos acudir de inmediato al centro asistencial más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general o dolores musculares.

Finalmente, la Red Asistencial Piura reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, las estrategias de prevención y la atención médica oportuna para proteger a la comunidad piurana.

Los casos de dengue podrían aumentar en las próximas semanas con la llegada del fenómeno El Niño en el norte del país.