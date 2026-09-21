A siete aumentaron los muertos por dengue en la región Piura y los casos llegaron a 10,656, hasta la semana 36-2026, es decir, al 16 de setiembre, según estadísticas del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud.

Cifras. El especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, explicó que el departamento de Piura tiene el mayor número de casos a nivel nacional (10,656 casos) y está en cuarto lugar en defunciones (7 muertes).

“Las 7 defunciones por dengue están confirmadas. 4 defunciones en niñas (2 en Tambogrande, una en Las Lomas y una en Chulucanas), un muerto en un joven (Veintiséis de Octubre) y dos defunciones en adultos (un adulto varón en Tambogrande y una mujer adulta en Chulucanas). Lo que me llama la atención de las defunciones es que de las 7 defunciones, 4 corresponden a niñas. Somos la segunda región en cantidad de defunciones en la etapa de vida niño”, dijo.

Agregó que en Piura, comparando con todo el año 2025, los casos de dengue se han multiplicado por 8.9; el 69% de los casos están confirmados. En 2025 no se notificaron defunciones. Los casos de dengue con signos de alarma se han multiplicado por 10.8 y los casos de dengue grave por 12.8. Tres provincias concentran el 94% de los casos de dengue: Piura, Morropón y Sullana.