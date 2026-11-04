Establecer objetivos, organizar pendientes y distribuir mejor el tiempo son algunos de los desafíos que aparecen al comenzar un nuevo año. Sin embargo, planificar no consiste únicamente en llenar un calendario, sino también en identificar prioridades y reconocer aquello que se desea alcanzar. A propósito del lanzamiento de “Almas Conectadas 2027″, Frank Mendizábal comparte algunas recomendaciones para incorporar la organización personal a la rutina y acompañarla con espacios de reflexión.

La agenda permite registrar citas, cumpleaños, compromisos y actividades cotidianas, pero también propone una planificación vinculada a los ciclos lunares y otros acontecimientos astrológicos. Según explica Mendizábal, la intención es ofrecer referencias para quienes desean iniciar proyectos, realizar cambios personales o tomar decisiones importantes.

Uno de los elementos distintivos son los llamados portales mensuales, espacios que, de acuerdo con el enfoque espiritual de la agenda, invitan a pedir, soltar, observar, reconectarse o reflexionar sobre distintas experiencias.

PLANIFICACIÓN CON INTENCIÓN

Mendizábal también destaca la importancia de convertir la escritura en un hábito. Registrar objetivos y revisar las actividades pendientes puede ayudar a mantener presentes las prioridades y reconocer los avances personales.

En ese sentido, la agenda plantea, además, una mirada sobre la relación entre el trabajo y la realización individual. Para Frank, organizar la vida no debería limitarse a cumplir obligaciones económicas, sino también permitir identificar aquello que genera satisfacción y propósito.

“Yo no trabajo solamente para pagar mi deuda, sino trabajo porque me siento parte de una sociedad, me siento útil, siento que estoy haciendo lo que me gusta hacer”, destaca el médium y tarotista de la marca Almas conectadas.

Así, Almas Conectadas 2027 propone acompañar la planificación anual con momentos de reflexión, una combinación pensada para quienes buscan comenzar el nuevo año con objetivos claros y una mayor conexión consigo mismos.

CONSEJOS DE FRANK PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN

Escribe tus objetivos: Registrar aquello que deseas alcanzar permite mantener presentes tus metas y reflexionar sobre las acciones que necesitas realizar. Revisa tus prioridades: No todo se trata de cumplir obligaciones. Mendizábal propone preguntarse qué actividades realizas por responsabilidad y cuáles te generan satisfacción o responden a tu vocación. Dedica momentos a la introspección: La agenda incorpora espacios mensuales para observar, reflexionar, reconectarse y revisar distintas experiencias personales. Cierra etapas antes de comenzar otras: En su propuesta espiritual para recibir el nuevo año, Frank recomienda realizar una limpieza previa antes de los rituales de florecimiento, como una forma simbólica de dejar atrás lo que ya no se desea conservar. No conviertas la planificación en una obligación rígida: El especialista en tarot señala que no existe un ritual diario obligatorio para que las cosas funcionen. Cada jornada presenta actividades y experiencias diferentes.

SOBRE EL AUTOR

Frank Mendizábal:

Es comunicador social con especialidad en Audiovisuales. Creador y director de Ilusionarte Producciones. Médium y tarotista de la marca Almas conectadas, fundada en el 2019 con la finalidad de conectar a las personas con sus seres queridos fallecidos.

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