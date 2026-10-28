Viajar en crucero se ha convertido en una alternativa turística para pasajeros de distintas edades. Sin embargo, una emergencia médica durante la navegación puede representar un desafío, especialmente cuando la embarcación se encuentra lejos de tierra firme y acceder a un hospital requiere traslados especializados.

De acuerdo con el informe 2025 South America Source Passenger Market Report, elaborado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), 1,12 millones de sudamericanos viajaron en crucero durante 2025, lo que representó un crecimiento del 4,2 % respecto al año anterior.

El estudio también señala que la edad promedio de los pasajeros sudamericanos fue de 45,2 años, reflejando la participación de viajeros de distintas generaciones en esta modalidad turística.

Ante este escenario, especialistas recomiendan conocer los servicios médicos disponibles en el barco, los costos de una eventual atención y las condiciones de la asistencia de viaje contratada antes de embarcar.

¿Qué pasa si ocurre una emergencia médica durante un crucero?

Los cruceros suelen contar con instalaciones y personal médico capacitado para atender diferentes enfermedades y lesiones. Estos servicios permiten realizar evaluaciones, brindar tratamientos iniciales y estabilizar a los pacientes cuando su condición lo requiere.

No obstante, la capacidad de atención varía según el tamaño de la embarcación, la ruta y los recursos médicos disponibles. Algunos casos pueden necesitar procedimientos especializados que no pueden realizarse a bordo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aproximadamente el 95 % de las enfermedades y lesiones agudas atendidas en los centros médicos de cruceros pueden manejarse a bordo. Los casos restantes pueden requerir consultas médicas en tierra o evacuación.

Orlando Romano, country manager de Assist Card Perú, explica que una emergencia que supera la capacidad de atención del barco puede implicar coordinaciones logísticas y gastos adicionales.

“Cuando un pasajero necesita un nivel de atención mayor, el acceso a una clínica u hospital en tierra puede implicar desafíos logísticos y económicos, especialmente por la ubicación en la que se encuentra el barco”, señala Romano.

Tourist wearing backpack and hat gesturing near cruise ship at Kotor bay, Montenegro

Atención médica en altamar: ¿está incluida en el precio del crucero?

Uno de los aspectos que deben considerar los pasajeros es que la atención médica a bordo no necesariamente está incluida en la tarifa del viaje.

Las consultas, medicamentos, exámenes y procedimientos pueden generar cargos adicionales. En algunos casos, el pasajero debe pagar directamente y posteriormente solicitar un reembolso, dependiendo de su seguro o asistencia contratada.

Los CDC advierten que los viajeros deben verificar si su cobertura médica habitual incluye atención durante viajes internacionales y evacuaciones por emergencias.

Por ello, antes de zarpar resulta importante consultar las tarifas del centro médico de la embarcación, identificar posibles exclusiones y conocer qué documentos se necesitan para solicitar la cobertura.

¿Cómo se realiza un traslado médico desde un crucero hasta un hospital?

Cuando la condición del paciente requiere atención especializada, el equipo médico del barco evalúa la necesidad de coordinar asistencia en tierra.

Dependiendo de la gravedad, la ubicación de la embarcación y los recursos disponibles, el traslado puede realizarse al llegar a un puerto o mediante una evacuación de emergencia coordinada con los servicios correspondientes.

Sin embargo, llegar a tierra no siempre significa que la atención hospitalaria sea inmediata. Podría requerirse un traslado adicional hasta un establecimiento con capacidad para tratar la condición del paciente.

Romano destaca que, por esta razón, es recomendable contar con servicios de asistencia que permitan solicitar apoyo durante las 24 horas.

El ejecutivo señala que los viajeros deben considerar la capacidad de respuesta del servicio contratado, así como sus condiciones para coordinar atención médica y traslados sanitarios.

Cinco aspectos que debes revisar antes de contratar asistencia para cruceros

Para prepararse ante posibles emergencias médicas durante la navegación, conviene revisar cinco puntos:

Atención médica durante el viaje. Verificar si la cobertura incluye consultas, emergencias y tratamientos tanto a bordo como en los países de destino. Traslados sanitarios. Confirmar en qué circunstancias se cubren evacuaciones, desembarcos médicos y traslados hacia hospitales. Asistencia las 24 horas. Revisar los canales de contacto disponibles durante la navegación y qué hacer si la conexión a internet es limitada. Enfermedades preexistentes. Consultar las exclusiones, condiciones especiales y límites de cobertura para diagnósticos anteriores al viaje. Gastos y reembolsos. Conocer los montos máximos de cobertura, deducibles, pagos anticipados y documentos requeridos para recuperar gastos.

Estas consideraciones coinciden con las recomendaciones de los CDC para viajeros que realizan cruceros internacionales, especialmente cuando los recorridos incluyen regiones alejadas de centros de atención médica.

Telemedicina y asistencia durante la navegación

Además de los centros médicos a bordo, algunas compañías de asistencia ofrecen servicios de orientación médica remota mediante telemedicina, sujetos a las condiciones de conectividad y del plan contratado.

Assist Card informó que cuenta con una propuesta para viajes en crucero que contempla orientación médica mediante telemedicina y coordinación de atención en tierra cuando corresponde.

Según cifras proporcionadas por la compañía, más del 60 % de sus usuarios opta por esta modalidad de atención y el tiempo promedio informado es de hasta siete minutos. Estos indicadores corresponden a información empresarial y no constituyen una medición independiente de todos los servicios de asistencia para cruceros.

Cuando el caso requiere atención presencial o un traslado sanitario desde el puerto, las coordinaciones y coberturas dependerán de las condiciones específicas del servicio.

Es importante precisar que la telemedicina no sustituye la atención inmediata del personal médico a bordo ante una emergencia grave.

Recomendaciones para pasajeros con enfermedades preexistentes

Las personas con enfermedades crónicas, tratamientos médicos continuos o necesidades especiales deben revisar con mayor atención las condiciones del viaje.

Los CDC recomiendan consultar con un profesional de salud antes de viajar, llevar suficientes medicamentos para todo el recorrido y comunicar previamente a la naviera cualquier requerimiento médico particular.

También es conveniente mantener disponible la información sobre diagnósticos, alergias, medicamentos y contactos de emergencia, además de comprobar que el barco puede atender las necesidades específicas del pasajero.

En ese sentido, planificar la asistencia médica antes de embarcar permite conocer qué pasos seguir ante un imprevisto y reducir la incertidumbre frente a una eventual emergencia en altamar.