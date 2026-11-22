Un joven de 25 años fue retenido la tarde del sábado 21 de noviembre en los exteriores de la iglesia Santa Catalina, en la ciudad de Juliaca, región Puno, tras ser acusado de sustraer varios teléfonos celulares durante una ceremonia religiosa.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando los fieles abandonaban el templo luego de participar en una misa de bautizo. El sospechoso, quien habría actuado junto a otros individuos que lograron huir, presuntamente aprovechó la aglomeración para apoderarse de los equipos móviles.

Serenazgo trasladó al intervenido a la Policía

Tras recibir la alerta de los asistentes, agentes de Serenazgo que patrullaban las inmediaciones de la Plaza de Armas de Juliaca acudieron al lugar para intervenir y controlar la situación.

El joven, identificado preliminarmente como Luis Fernando M. P. (25), fue trasladado y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán determinar su presunta participación en el robo de los celulares e identificar a los demás implicados que habrían escapado del lugar.