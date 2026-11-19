Por: Feliciano Gutiérrez

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron la mañana de este miércoles a Miguel Ricardo Palomino Mendoza (51), quien contaba con una orden de captura vigente por el delito de banda criminal y es vinculado al recordado robo de 120 kilos de oro en el aeropuerto de Juliaca , ocurrido en el año 2015.

La intervención se produjo alrededor de las 08:20 horas en la carretera Zepita - Desaguadero, exactamente frente al terminal interprovincial Cumi.

La captura se logró durante un operativo de control de identidad ejecutado por nueve agentes del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Puno, en coordinación con unidades de inteligencia policial. Al verificar la identidad del sujeto en el sistema policial E-SINPOL, los agentes confirmaron que pesaba sobre él una requisitoria de captura solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Juliaca San Román.

De acuerdo con los antecedentes policiales, Palomino Mendoza estaría inmerso en el denominado “robo del siglo”, un asalto agravado perpetrado en 2015 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, donde delincuentes sustrajeron un cargamento de 120 kilogramos de oro.

Tras su intervención en la zona fronteriza, el detenido fue trasladado a bordo de un patrullero hacia las instalaciones de la Policía Judicial en Puno.

En dicha dependencia quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias y el proceso judicial correspondiente conforme a ley.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad