El Poder Judicial amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar, quien continuará recluido mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.

Con esta decisión, la medida restrictiva de libertad vencerá el 24 de agosto de 2027.

El investigado cumple esta medida por el caso del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el 17 de febrero de 2026 en el distrito de San Isidro.

“Se le investiga por homicidio culposo, fuga tras accidente de tránsito y otros delitos en agravio de Lizeth Marzano Noguera”, informó el Poder Judicial.

La decisión fue adoptada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, que también rechazó el pedido de la defensa de Adrián Villar para dejar sin efecto la prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó siete años y un mes de prisión para Adrián Villar por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El requerimiento fiscal también contempla la inhabilitación definitiva para conducir y el pago de una multa. La solicitud de condena deberá ser evaluada por el Poder Judicial y no constituye una sentencia.

#LoÚltimo. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, medida que vencerá el 24 de agosto de 2027. (1/3) — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 18, 2026

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