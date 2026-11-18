La reunión trilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, prevista para este jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, no durará más de una hora, según informó el Kremlin.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dio a conocer la duración estimada del encuentro en declaraciones a medios estatales rusos, recogidas por la agencia de noticias RIA Novosti.

Reunión trilateral se realizará en el marco de APEC 2026

El encuentro entre los tres mandatarios tendrá lugar al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se celebra en Shenzhen.

El portavoz del Kremlin no precisó la hora de inicio de la reunión ni ofreció mayores detalles sobre la agenda del encuentro en las declaraciones recogidas por la agencia rusa.