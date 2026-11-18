La cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) concluyó este miércoles 18 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen con la presentación de una iniciativa que busca profundizar la apertura comercial, reforzar la cooperación tecnológica y mejorar la conectividad regional.

El documento, denominado Iniciativa de Shenzhen de la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC 2026, constituye la primera publicación de conclusiones bajo este formato en los 30 años de historia del encuentro empresarial, según la agencia oficial china Xinhua.

APEC 2026: las cuatro prioridades de los empresarios

La propuesta establece cuatro ejes prioritarios: apertura e inclusión comercial, crecimiento impulsado por la innovación, conectividad regional y cooperación para alcanzar una prosperidad compartida.

Asimismo, insta a implementar la Visión de Putrajaya 2040, cuyo objetivo es consolidar una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica.

El documento también plantea transformar las prioridades de la presidencia china de la APEC en medidas concretas.

Líderes mundiales defienden el libre comercio y la cooperación tecnológica

Durante el encuentro, el presidente de China, Xi Jinping, defendió la apertura comercial y las reformas económicas, además de destacar la importancia de preservar la paz y la estabilidad regional.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo que Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía mundial y cuestionó la eficacia de las sanciones económicas.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió la diversificación de los socios comerciales para reducir las dependencias estratégicas, mientras que su homólogo australiano, Anthony Albanese, pidió fortalecer la cooperación regional para desarrollar una inteligencia artificial segura y gestionar sus riesgos.

América Latina plantea nuevas oportunidades comerciales

Durante la primera jornada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como una alternativa al Canal de Panamá.

En tanto, el presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió la participación de los países productores de minerales en los procesos de transformación de estos recursos y en el desarrollo tecnológico.

Más de 2.000 representantes participaron en la cumbre empresarial

El foro congregó a más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, entre ellos directivos de 115 compañías incluidas en la lista Fortune Global 500.

Entre las empresas participantes figuraron BYD, Xiaomi, Baidu, CATL, Boeing, Google, Visa y Mastercard.

El encuentro empresarial precedió a la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, que se desarrolla en Shenzhen entre el 18 y 19 de noviembre.