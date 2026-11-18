Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China, en un encuentro que pondrá de manifiesto sus coincidencias y diferencias sobre el escenario internacional.

La reunión trilateral se desarrollará al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania, el control de armas nucleares y la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

Aunque los tres mandatarios buscarán proyectar una imagen de unidad, cada uno llegará con sus propias prioridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (I), estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras el presidente chino, Xi Jinping, observa antes del banquete de bienvenida en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. (Foto de Iori Sagisawa / POOL / AFP)

Vladimir Putin: reconocimiento internacional y guerra en Ucrania

Para el presidente ruso, Vladimir Putin, participar en esta reunión supone una oportunidad para reivindicar el estatus de Rusia como potencia mundial, pese al impacto económico de las sanciones internacionales y la guerra en Ucrania.

“Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones”, estima Tsiporah Fried, del Hudson Institute.

Otro de los objetivos del mandatario ruso será impulsar su visión sobre el futuro de Ucrania en las conversaciones con Washington y Pekín.

“Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás”, afirma Fredrik Wesslau, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Sin embargo, los especialistas consideran que China buscará evitar proyectar una imagen expansionista ante la comunidad internacional.

Donald Trump: desarme nuclear y recuperación política

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene entre sus prioridades abordar el control de armamentos con Rusia y China, ante el debilitamiento de los acuerdos alcanzados durante la Guerra Fría.

Una de las preocupaciones de Washington es la posibilidad de enfrentarse simultáneamente a dos grandes potencias nucleares, un escenario que algunos analistas denominan “el problema de los tres cuerpos”.

“Vamos a hablar de desnuclearización”, aseguró el mandatario estadounidense.

Sin embargo, China mantiene reservas frente a un eventual acuerdo trilateral. Según Tong Zhao, del centro de estudios Carnegie, Pekín prefiere las negociaciones nucleares bilaterales con Estados Unidos, debido a que estas le permiten ejercer presión diplomática en asuntos como la venta de armas a Taiwán.

Trump también buscará abordar la situación de Irán y recuperar protagonismo político tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

Xi Jinping: estabilidad mundial y tensiones tecnológicas

El presidente chino, Xi Jinping, buscará posicionar a su país como un actor capaz de promover la estabilidad internacional, en un contexto marcado por la desaceleración económica, el endeudamiento y los desafíos demográficos.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, resumió los objetivos de Pekín en la “preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica”.

“Aprovechará la oportunidad para afirmarse como una potencia que federa y proyectar una imagen de estabilidad”, estima Wen-ti Sung, de la Universidad Nacional de Australia.

Otro asunto que preocupa a Pekín son las restricciones estadounidenses vinculadas a la industria tecnológica y los semiconductores, especialmente tras la controversia relacionada con Nvidia.

Según Mathilde Velliet, investigadora del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), China busca evitar un endurecimiento de los controles estadounidenses a las exportaciones tecnológicas y podría recurrir a medidas relacionadas con las tierras raras como instrumento de presión.