El rosario que recibió cerca del ojo durante su despedida del Perú quedó como una anécdota para el papa León XIV.
A bordo del avión papal de regreso a Roma, el pontífice recordó el episodio con humor y destacó las muestras de afecto que recibió durante su visita al país.
“Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”, comentó casi sonriendo al referirse al lanzamiento ocurrido durante la misa que celebró en la Base Aérea Las Palmas, antes de partir del territorio peruano.
El sumo pontífice consideró que este hecho reflejó el entusiasmo y la profunda fe de los ciudadanos, así como su deseo de recibir la bendición.
“Aquí hay entusiasmo, profunda fe, un deseo de recibir la bendición de Dios, por medio de su servidor, del papa”, manifestó.
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