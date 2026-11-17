La Comisión de Energía y Minas, presidida por la diputada Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú (JP), recibirá hoy a los titulares de Petroperú y Perupetro, por los cambios en el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192, ubicado en Loreto.

El grupo de trabajo recibirá a Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, y Esteban Bertarelli, presidente del directorio de Perupetro, para que expliquen las modificaciones aprobadas vía decreto supremo.

Los funcionarios deberán informar sobre las condiciones del contrato, la participación de las empresas, las garantías y el impacto económico de estas decisiones para el Estado.

Además, los integrantes de esta célula parlamentaria debatirán la invitación al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, para que explique la novena adenda al contrato de concesión de Cálidda.