La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca promover la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares, municiones y explosivos para fortalecer la seguridad ciudadana. Según informó el Centro de Noticias del Congreso, la iniciativa busca reducir la circulación de armamento fuera del control de las autoridades.

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La propuesta reúne los predictámenes de las Proposiciones Legislativas 00202-2026-2031-CD y 00521-2026-2031-CD, y plantea mecanismos para que las personas puedan entregar directamente este material o solicitar su recojo especializado por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Entre los beneficios contemplados figuran la reserva de identidad de quienes participen en el proceso, la exención de responsabilidad penal y el otorgamiento de incentivos económicos financiados mediante aportes privados. La iniciativa también comprende armas de fuego de uso civil y de guerra, granadas y dinamita.

Proyecto busca retirar armas ilegales de circulación

El diputado José Baella Malca, de Renovación Popular y autor de la iniciativa, sostuvo que la propuesta responde al incremento de hechos criminales vinculados al uso de armas de fuego.

“Estamos viviendo un fenómeno criminal donde están muriendo muchos peruanos, especialmente en el norte y en Lima. La respuesta del Estado tiene que ser preventiva: esta propuesta busca la entrega voluntaria de armas, controlada por las instituciones correspondientes, con un beneficio económico y la trazabilidad correspondiente”, manifestó.

Foto: Congreso

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Alex Segura Figueroa, destacó que la medida permitiría retirar del mercado armamento utilizado en delitos contra transportistas, comerciantes y familias.

El legislador también informó que la Policía Nacional ha recuperado 7,418 armas irregulares e ilegales. En ese sentido, consideró que la propuesta contribuiría a reforzar los esfuerzos de las autoridades para combatir la circulación de estos objetos.

¿Qué normas contempla modificar la iniciativa?

El texto sustitutorio establece la derogación de la Ley 31324 y dispone que la Ley 31694 mantenga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta todavía deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Su aprobación en la Comisión de Defensa Nacional representa un avance dentro del procedimiento parlamentario.

Comisión también recibió exposición de la Policía Nacional

Durante la misma sesión, estaba prevista la participación del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. Sin embargo, no pudo asistir debido a que su presencia estaba comprometida en el Pleno del Congreso, por lo que su intervención será reprogramada.

Foto: Congreso

En su reemplazo, acudió el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional, general PNP Francisco Wilper Vargas Andonaire, quien presentó una opinión técnica sobre otra iniciativa legislativa orientada a fortalecer los centros de videovigilancia de los gobiernos regionales y municipalidades, con participación de efectivos policiales.