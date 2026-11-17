La iniciativa recibió 101 votos a favor durante la sesión parlamentaria, en la que participaron 106 diputados de un total de 130. Según informó Canal N, solo se registró un voto en contra durante la votación.

Foto: Congreso

De acuerdo con lo expuesto durante el debate, del presupuesto total, S/ 363 millones estarán destinados a cubrir los gastos de la Cámara de Diputados, mientras que S/ 210 millones corresponderán a la Cámara de Senadores.

#EnVivo La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto institucional del Congreso para el año fiscal 2027, que será enviado al pleno para su ratificación. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9sE9w https://t.co/Stei3ePAk2 — Canal N (@canalN_) November 17, 2026

El monto aprobado contempla los recursos para el funcionamiento de ambas cámaras legislativas, en el marco de la implementación del nuevo sistema bicameral en el Congreso de la República.

Tras la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció que el proyecto será enviado al pleno del Congreso para su ratificación, conforme a las disposiciones reglamentarias.