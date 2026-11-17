Jeanette Alonzo anunció que asumirá la alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entrega la credencial.

La segunda integrante de la lista de Renovación Popular (RP) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 sostuvo que está “preparada” para dirigir la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Dispuesta

En conferencia de prensa organizada por su partido, Alonzo defendió la posibilidad de que Rafael López-Aliaga ocupe el sillón metropolitano.

La regidora rechazó que la eventual designación de López-Aliaga constituya una reelección inmediata. “Él no se presentó como candidato alcalde, él se presentó como candidato a primer regidor”, enfatizó.

Asimismo, recordó que el exburgomaestre renunció a la alcaldía en octubre de 2025 y citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), referido a la sucesión ante la ausencia del alcalde.

Rafael López-Aliaga fue acompañado por diputados, senadores y virtuales alcaldes de Renovación Popular en conferencia de prensa.

Sin embargo, Alonzo recalcó que recibiría las credenciales si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene su posición.

“Asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley”, dijo.

Como se sabe, el JNE determinó que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo anterior no pueden volver a ocupar ese cargo mediante la sucesión, debido a la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución.

Por su parte, Wilber Medina, representante legal de Renovación Popular, informó que presentó un recurso de reconsideración ante el tribunal electoral.

Solicitó que el pleno del JNE revoque su decisión del 6 de noviembre o, alternativamente, que no la aplique a las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

A su vez, Roxana Rocha, vocera de la bancada de diputados de Renovación, informó que ya presentaron una denuncia constitucional contra el JNE ante la Subcomisión de Acusaciones.

Análisis

El especialista en derecho electoral Jarek Tello, de Análisis Público, explicó a Correo que el artículo 24 de la LOM establece el orden de sucesión municipal al “primer regidor hábil”.

“La palabra hábil tiene consecuencias jurídicas. No basta con ocupar el primer lugar de una lista; también debe existir habilitación constitucional para ejercer el cargo”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de revertir la decisión del JNE, el abogado refirió que los pronunciamientos del pleno electoral no admiten una apelación ordinaria, aunque excepcionalmente el Tribunal Constitucional acepta que puedan cuestionarse mediante un proceso de amparo si se vulneran derechos fundamentales.

“Desde mi perspectiva, existe una afectación del derecho al voto informado que merece un análisis jurídico específico. No basta con examinar los derechos del candidato; también deben examinarse los derechos de los electores y los efectos de la falta de certeza electoral”, advirtió.