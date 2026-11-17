El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se vienen realizando investigaciones técnicas para esclarecer los inconvenientes registrados durante la misa que ofreció el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el último lunes 16 de noviembre.

A través de un comunicado, la Cancillería lamentó las fallas técnicas que se produjeron en algunos sectores del recinto y que dificultaron que los fieles pudieran seguir con normalidad la celebración religiosa.

📄Comunicado oficial: Sobre los inconvenientes técnicos durante la Santa Misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas https://t.co/aiN1SgnKi0 https://t.co/aALAMY4qZl — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 17, 2026

Cancillería revela que se contrataron a dos empresas proveedoras

El ministerio explicó que, para la realización del evento religioso, se contrató a dos empresas proveedoras encargadas de garantizar la transmisión de la ceremonia en el interior del recinto.

Una de ellas estuvo a cargo de las torres de sonido y video, mientras que la otra fue responsable de los grupos electrógenos que abastecían de energía a dichos equipos.

Sin embargo, la institución no reveló los nombres de las empresas contratadas ni los montos de los respectivos contratos.

Investigarán responsabilidades y aplicación de penalidades

La Cancillería señaló que las investigaciones en curso permitirán esclarecer las causas de los inconvenientes técnicos y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes.

“Se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”, indicó el ministerio.

Asimismo, precisó que ambas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a informar sobre los resultados de las investigaciones.