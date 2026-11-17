El ministro del Interior César Astudillo acudirá hoy, a las 10:00 a. m., a la Comisión de Defensa y Orden Interno de la Cámara de Diputados para sustentar la propuesta del Plan de Reforma de la Policía Nacional del Perú, iniciado con la Resolución Ministerial N.° 1534-IN, norma que crea un grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal dedicado al proyecto.

La reforma abarcaría los ámbitos organizacional, funcional, operativo, administrativo y normativonbajo cinco pilares: recursos humanos, infraestructura, equipamiento, tecnologías de información y comunicación e imagen institucional.

Además, Astudillo responderá al pedido de Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno) por la muerte de Ronald Coaquira en la Comisaría de Rosaspata (Cusco), y al de Amalia Palomino (Juntos por el Perú) por la desaparición de Jesús Roncal y otras personas en Arequipa.